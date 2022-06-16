Укрзалізниця оголосила про евакуаційний потяг на 16 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. АТ "Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний потяг на сьогодні. Про це інфомує УНН з посиланням на сайт товариства.
Деталі
Додатковий евакуаційний рейс на 16 червня:
16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись.
Доповнення
Через обстріли в певних регіонах та пошкодження залізничних шляхів в Укрзалізниці повідомляють про можливу затримку певних потягів.
Нагадаємо
"Укрзалізниця" відкладає відновлення курсування приміських поїздів за напрямком Київ — Васильків-2.
Запуск анонсованих раніше поїздів відбудеться 17 червня.