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Укртранснафта ликвидировала незаконную врезку в нефтепроводе "Дружба"

Киев • УНН

 • 22750 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В субботу, 16 мая, работники безопасности АО “Укртранснафта” обнаружили злонамеренное повреждение магистрального нефтепровода “Дружба” во Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Укртранснафты”.

Укртранснафта ликвидировала незаконную врезку в нефтепроводе "Дружба"

Отмечается, что специалисты компании заявили о “находке” в правоохранительные органы. По факту совершения правонарушения открыто уголовное производство.

Также на месте повреждения трубы было обнаружено отвод для несанкционированного отбора нефти длиной более 250 м.

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“Аварийно-восстановительная бригада (Акционерного) Общества оперативно ликвидировала злонамеренное повреждение нефтепровода. „Дружба“ работает в обычном режиме и продолжает обеспечивать надежную перекачку нефти для нужд европейских НПЗ”, — сообщили в пресс-службе.

В пресс-центре добавили, что в течение прошлого года “Укртранснафта” ликвидировала более двух десятков незаконных врезок в нефтепровод, большая часть из которых приходится именно на магистральный нефтепровод “Дружба”. “В 2019 году Укртранснафта потратила на ликвидацию „врезок“ более 600 тыс. грн”, — напомнили в акционерном обществе.

Как сообщал УНН, двух жителей Сумщины будут судить за неудачную попытку украсть нефть и пожар на скважине.

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