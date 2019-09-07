У Сумській області внаслідок незаконної врізки загорілась газова свердловина — ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Під селищем Анастасіївка Роменського району у Сумській області на газовій свердловині виникла пожежа. Ліквідувати вогонь намагались 70 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
“7 вересня о 00 год. 55 хв. до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Анастасіївка Роменського району, попередньо під час несанкціонованої врізки на газовій свердловині № 121 НГВУ „Охтирканафтогаз“ виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні.
Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Зазначається, що лише о 7 годині факельне горіння було ліквідовано.
“Вогнем знищено одну одиницю техніки. Всього залучено 70 чол. та 24 од. техніки, з них від ДСНС 53 чол. о/с та 14 од. техніки”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 вересня вогнеборці ліквідували пожежу на сміттєзвалищі на території сміттєсортувального заводу у селі Демидів Київської області. Вона горіла декілька годин.