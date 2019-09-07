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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107509 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119880 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111489 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117660 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123673 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150072 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149872 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Сумской области в результате незаконной врезки загорелась газовая скважина - ГСЧС

В Сумской области в результате незаконной врезки загорелась газовая скважина - ГСЧС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Под поселком Анастасиевка Роменского района в Сумской области на газовой скважине возник пожар. Ликвидировать огонь пытались на протяжении 6 часов 70 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС.

“7 сентября в 00 час. 55 мин. в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Анастасиевка Роменского района, предварительно в ходе несанкционированной врезки на газовой скважине № 121 НГДУ „Ахтырканефтегаз“ возник пожар”, — говорится в сообщении.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Отмечается, что только в 7:00 факельное горение было ликвидировано.

“Огнем уничтожено одну единицу техники. Всего привлечено 70 чел. и 24 ед. техники, из них от ДСНС 53 чел. о/с и 14 ед. техники”, — говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября пожарные ликвидировали пожар на свалке на территории мусоросортировочного завода в селе Демидов Киевской области. Она горела несколько часов.

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