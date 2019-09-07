В Сумской области в результате незаконной врезки загорелась газовая скважина - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Под поселком Анастасиевка Роменского района в Сумской области на газовой скважине возник пожар. Ликвидировать огонь пытались на протяжении 6 часов 70 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС.
“7 сентября в 00 час. 55 мин. в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Анастасиевка Роменского района, предварительно в ходе несанкционированной врезки на газовой скважине № 121 НГДУ „Ахтырканефтегаз“ возник пожар”, — говорится в сообщении.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Отмечается, что только в 7:00 факельное горение было ликвидировано.
“Огнем уничтожено одну единицу техники. Всего привлечено 70 чел. и 24 ед. техники, из них от ДСНС 53 чел. о/с и 14 ед. техники”, — говорится в сообщении.
Напомним, 5 сентября пожарные ликвидировали пожар на свалке на территории мусоросортировочного завода в селе Демидов Киевской области. Она горела несколько часов.