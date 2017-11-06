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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2435 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64700 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133023 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 108576 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111023 просмотра

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Укртрансбезопасность до конца года закупит 52 весовые комплексы

Укртрансбезопасность до конца года закупит 52 весовые комплексы

Киев  •  УНН

 • 8883 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Государственная служба Украины по безопасности на транспорте закупила 26 передвижных габаритно-весовых комплексов европейского образца и до конца года планирует закупить еще 52 таких комплекса в пределах предоставленной помощи со стороны Еврокомиссии. Об этом сказал вице-премьер-министр Владимир Кистион во время презентации комплексов на Софийской площади в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

"В рамках предоставленной правительству Украины помощи от Европейской Комиссии в конца 2017 года году будет приобретено еще 52 современных передвижные габаритно-весовые комплексы", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера.

По его словам, ежегодные убытки, которые наносятся дорожному хозяйству вследствие разрушения дорог, вызванного движением тяжеловесных транспортных средств, составляют более 2 млрд гривен.

"Чтобы через два-три года эксплуатации новых дорог не образовывалась деформация на покрытии - так называемые пути, должен быть четкий контроль за движением чрезмерно нагруженных автомобилей. Это является нормой во всем мире, когда все перевозчики добросовестно соблюдают установленные допустимые нормы нагрузки транспортных средств", - заметил В.Кистион.

Он также добавил, что до конца года будет отремонтировано более 2 тысяч километров украинских дорог, что является рекордом в истории украинской независимости.

Как сообщал УНН, по состоянию на июнь 2017 года Государственная служба по безопасности на транспорте сегодня наложила около 900 тыс. евро штрафов на грузовики за перегрузки.

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