Укртрансбезопасность до конца года закупит 52 весовые комплексы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Государственная служба Украины по безопасности на транспорте закупила 26 передвижных габаритно-весовых комплексов европейского образца и до конца года планирует закупить еще 52 таких комплекса в пределах предоставленной помощи со стороны Еврокомиссии. Об этом сказал вице-премьер-министр Владимир Кистион во время презентации комплексов на Софийской площади в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
"В рамках предоставленной правительству Украины помощи от Европейской Комиссии в конца 2017 года году будет приобретено еще 52 современных передвижные габаритно-весовые комплексы", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера.
По его словам, ежегодные убытки, которые наносятся дорожному хозяйству вследствие разрушения дорог, вызванного движением тяжеловесных транспортных средств, составляют более 2 млрд гривен.
"Чтобы через два-три года эксплуатации новых дорог не образовывалась деформация на покрытии - так называемые пути, должен быть четкий контроль за движением чрезмерно нагруженных автомобилей. Это является нормой во всем мире, когда все перевозчики добросовестно соблюдают установленные допустимые нормы нагрузки транспортных средств", - заметил В.Кистион.
Он также добавил, что до конца года будет отремонтировано более 2 тысяч километров украинских дорог, что является рекордом в истории украинской независимости.
Как сообщал УНН, по состоянию на июнь 2017 года Государственная служба по безопасности на транспорте сегодня наложила около 900 тыс. евро штрафов на грузовики за перегрузки.