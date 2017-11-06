Укртрансбезопасность до конца года закупит 52 весовые комплексы

"В рамках предоставленной правительству Украины помощи от Европейской Комиссии в конца 2017 года году будет приобретено еще 52 современных передвижные габаритно-весовые комплексы", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера.

По его словам, ежегодные убытки, которые наносятся дорожному хозяйству вследствие разрушения дорог, вызванного движением тяжеловесных транспортных средств, составляют более 2 млрд гривен.

"Чтобы через два-три года эксплуатации новых дорог не образовывалась деформация на покрытии - так называемые пути, должен быть четкий контроль за движением чрезмерно нагруженных автомобилей. Это является нормой во всем мире, когда все перевозчики добросовестно соблюдают установленные допустимые нормы нагрузки транспортных средств", - заметил В.Кистион.

Он также добавил, что до конца года будет отремонтировано более 2 тысяч километров украинских дорог, что является рекордом в истории украинской независимости.

Как сообщал УНН, по состоянию на июнь 2017 года Государственная служба по безопасности на транспорте сегодня наложила около 900 тыс. евро штрафов на грузовики за перегрузки.