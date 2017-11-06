Укртрансбезпека до кінця року закупить 52 вагові комплекси

"В рамках наданої уряду України допомоги від Європейської Комісії до кінця 2017 року буде придбано ще 52 сучасні пересувні габаритно-вагові комплекси", - цитує прес-служба слова віце-прем’єра.

За його словами, щорічні збитки, які завдаються дорожньому господарству внаслідок руйнування доріг, спричиненого рухом великовагових транспортних засобів, становлять понад 2 млрд гривень.

"Щоб через два-три роки експлуатації нових доріг не утворювалася деформація на покритті – так звані колії, має бути чіткий контроль за рухом надмірно навантажених автомобілів. Це є нормою у всьому світі, коли всі перевізники сумлінно дотримуються встановлених допустимих норм навантаження транспортних засобів", – зауважив В.Кістіон.

Він також додав, що що до кінця року буде відремонтовано більше 2 тисяч кілометрів українських доріг, що є рекордом в історії української незалежності.

Як повідомляв УНН, станом на червень 2017 року Державна служба з безпеки на транспорті на сьогодні наклала близько 900 тис. євро штрафів на вантажівки за перевантаження.