"Укртатнафта" пытается взыскать почти 8 млн грн с днепровской воинской части
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Публичное акционерное общество "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта" г. Кременчуг обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском против Военной части А1314 (г.. Днепр). Об этом свидетельствует постановление суда, передает УНН со ссылкой на данные Единого госреестра судебных решений.
Так, через суд "Укртатанафта" пытается взыскать с военных 7 млн 969 тыс. 678,96 грн. Указано, что именно такова сумма задолженности воинской части перед предприятием, однако за что именно - в постановлении не идет.
Суд возбудил производство по иску "Укртатнафты". Заседание по этому поводу должно было состояться 27 апреля 2017.
Напомним, председатель правления "Укртатнафты" Павел Овчаренко объявлен в розыск по подозрению в присвоении чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах.
По данным СМИ, П.Овчаренко также подозревается в рейдерском захвате активов агрохолдинга "Агрейн".
Добавим, что у руководства "Агрейну" правоохранители арестовали банковских сертификатов на почти 450 кг золота, а во время обысков изъяли более 70 килограммов золотых слитков.