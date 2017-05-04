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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34455 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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“Укртатнафта” намагається стягнути майже 8 млн грн з дніпровської військової частини

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Публічне акціонерне товариство “Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія “Укртатнафта” м. Кременчук звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом проти Військової частини А1314 (м. Дніпро). Про це свідчить ухвала суду, передає УНН з посиланням на дані Єдиного держреєстру судових рішень

“Укртатнафта” намагається стягнути майже 8 млн грн з дніпровської військової частини

Так, через суд “Укртатанафта” намагається стягнути з військових 7 млн 969 тис. 678,96 грн. Вказано, що саме такою є сума заборгованості військової частини перед підприємством, проте за що саме — в ухвалі не йдеться.

Суд порушив провадження за позовом “Укртатнафти”. Засідання з цього приводу мало відбутися 27 квітня 2017 року.

Нагадаємо, голова правління “Укртатнафти” Павло Овчаренко оголошений у розшук за підозрою у привласненні чужого майна, вчинені в особливо великих розмірах

За даними ЗМІ, П.Овчаренко також підозрюється у рейдерському захопленні активів агрохолдингу “Агрейн”.

Додамо, що у керівництва “Агрейну” правоохоронці заарештували банківських сертифікатів на майже 450 кг золота, а під час обшуків вилучили більше 70 кілограми золотих злитків

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