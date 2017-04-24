"Укрспирт" временно приостановил производственные мощности

Согласно сообщению, предварительно предприятие провело переговоры с крупнейшими операторами алкогольного рынка, в ходе которых было достигнуто взаимопонимание между ГП и производителями ликеро-водочной продукции.

Также, как отметили в "Укрспирт", товарная продукция предприятия на данный момент поставляется всем контрагентам в соответствии с предварительно заключенными договорами.

"Следует отметить, что, к сожалению, участники рынка, которым не выгодно проведение проверки на местах осуществления деятельности и наведения порядка на Государственном предприятии", - добавили в "Укрспирт".

Напомним, как сообщал УНН, власти пообещали МВФ продать "Укрспирт" до конца сентября 2017 .

По прогнозам министра министра аграрной политики Т.Кутового, после приватизации "Укрспирт" за 4 года теневой рынок спирта должна снизиться с 45% до 13%.

За последние 6 лет, по оценкам экспертов, доля теневого сегмента алкогольного рынка выросла с 15-20% до 45-59% .