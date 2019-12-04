"Укрпочта" обеспечит доставку пенсий и субсидий по всей стране в 2020 году

КИЕВ. 4 декабря. УНН. ПАО “Укрпочта” обеспечит доставку пенсий и субсидий в 2020 году. Благодаря повышению тарифов, услуги будут предоставляться на территории всей страны, в частности в сельской местности, где проживает более 15 миллионов украинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.