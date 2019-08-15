"Укрпошта" оголосила про підвищення тарифу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. ПАТ "Укрпошта" з 1 січня 2020 підвищить тариф на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою на 12%-15%, передає УНН із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".
Так, Міністерство інфраструктури оприлюднило проєкт наказу про зміну тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою через "Укрпошту" з 1 січня 2020 року.
Тому, як зазначили в "Укрпошті", для забезпечення мінімального рівня собівартості та стабільної роботи національного поштового оператора тариф зміниться в середньому на 12%-15%. Водночас, як повідомили у компанії, незважаючи на зниження вартості паперу, у 60% індексів видань видавці підвищили свої розцінки на 11-50%.
Як уточнюється, вартість:
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- загальнодержавного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 180 грн, а після зміни тарифу – 189,96 грн;
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- обласного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 135 грн, а після зміни тарифу – 140,04 грн;
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- районного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 120 грн, а після зміни тарифу – 124,38 грн.
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Водночас, тариф на послугу з приймання передплати на 6 місяців зміниться лише на 1,85 грн – із 8,15 грн до 10 грн за абонемент.
"Тиражі друкованої преси падають і будуть падати в силу цифровізації, скорочення кількості жителів країни, особливо жителів села, які є основними передплатниками. "Укрпошта" буде робити все можливе, аби їх утримати – запускається онлайн передплата, надаються знижки, працює мотивація для співробітників, посилюється контроль якості. Однак тарифи будуть зростати зі збільшенням зарплати співробітників, бо ці витрати не має на кого перекласти", – пояснив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Нагадаємо, в "Укрпошті" заявляли, що припинять доставку пенсій, якщо уряд не встановить вищий тариф.