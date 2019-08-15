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6 марта, 19:19 • 126457 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136704 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125691 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127771 просмотра

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"Укрпочта" объявила о повышении тарифа

"Укрпочта" объявила о повышении тарифа

Киев  •  УНН

 • 16835 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. ПАО "Укрпочта" с 1 января 2020 года повысит тариф на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке на 12%-15%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Так, Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа об изменении тарифов на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке через "Укрпочту" с 1 января 2020 года.

Поэтому, как отметили в "Укрпочте", для обеспечения минимального уровня себестоимости и стабильной работы национального почтового оператора тариф изменится в среднем на 12%-15%. В то же время, как сообщили в компании, несмотря на снижение стоимости бумаги, у 60% индексов изданий издатели повысили свои расценки на 11-50%.

Как уточняется, стоимость:

  • общегосударственного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 180 грн, а после изменения тарифа - 189,96 грн;
  • областного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 135 грн, а после изменения тарифа - 140,04 грн; 
  • районного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 120 грн, а после изменения тарифа - 124,38 грн.

В то же время, тариф на услугу по приему подписки на 6 месяцев изменится только на 1,85 грн - с 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

"Тиражи печатной прессы падают и будут падать в силу цифровизации, сокращение количества жителей страны, особенно жителей села, которые являются основными подписчиками. "Укрпочта" будет делать все возможное, чтобы их удержать - запускается онлайн подписка, предоставляются скидки, работает мотивация для сотрудников, усиливается контроль качества. Однако тарифы будут расти с увеличением зарплаты сотрудников, потому что эти расходы не на кого переложить", - пояснил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Напомним, в "Укрпочте" заявляли, что прекратят доставку пенсий, если правительство не установит более высокий тариф.

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