"Укрпошта" забезпечить доставку пенсій та субсидій по всій країні у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. ПАТ “Укрпошта” забезпечить доставку пенсій та субсидій у 2020 році. Завдяки підвищенню тарифів, послуги надаватимуться на території всієї країни, зокрема в сільській місцевості, де мешкає понад 15 мільйонів українців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
“Понад 4 мільйона українців, зокрема, понад 800 тисяч людей з інвалідністю, отримують пенсії та грошові виплати через Укрпошту. Завдяки сьогоднішньому рішенню Уряду, Укрпошта забезпечить доставку пенсій та субсидій у 2020 році”, — написав Криклій.
Так, уряд встановив новий тариф на послугу з виплати і доставки пенсій та грошових допомог. Адже чинні тарифи не змінювалися впродовж 15 років і на сьогодні не забезпечували покриття фактичних витрат АТ “Укрпошта” за надання послуги.
Зазначається, що нові фіксовані тарифи дозволять “Укрпошті” утримувати багатотисячну мережу відділень та забезпечувати надання всіх необхідних сучасних послуг на території всієї країни, зокрема в сільській місцевості, де мешкає понад 15 мільйонів українців.
Вже з 1 січня 2020 року вартість послуги у місті становитиме 1,15% від суми відповідної виплати, у селі та селищі міського типу — 2,3%.
Криклій також повідомив, що за цей час команді Укрпошти вдалося збільшити доходи, комп’ютеризувати відділення, впровадити нові діджитальні рішення, а також покращити якість наданих послуг та міжнародне визнання.
“Упевнений, що позитивні зміни від прийняття нового тарифу на доставку пенсій разом з впровадженням пересувних відділень та ухвалення відповідного закону для переходу на поштові рахунки вже дуже скоро відчують всі українці”, — зазначив міністр.
Нагадаємо, ПАТ “Укрпошта” з 1 січня 2020 підвищить тариф на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою на 12%-15%.