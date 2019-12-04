"Укрпошта" забезпечить доставку пенсій та субсидій по всій країні у 2020 році

КИЇВ. 4 грудня. УНН. ПАТ “Укрпошта” забезпечить доставку пенсій та субсидій у 2020 році. Завдяки підвищенню тарифів, послуги надаватимуться на території всієї країни, зокрема в сільській місцевості, де мешкає понад 15 мільйонів українців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.