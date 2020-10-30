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Укрпочта в ноябре переводит 200 отделений на работу без выходных, в декабре - еще 50 отделений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. С 1 ноября 200 отделений Укрпочты будут работать без выходных из-за высокого сезона, а с 1 декабря - еще 50 отделений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Укрпочта увеличивает количество рабочих дней в наиболее загруженных отделениях по всей Украине на время "высокого" сезона. Ведь именно к "черной пятнице", новогодним и рождественским праздникам объемы отправлений национального почтового оператора значительно возрастают. С 1 ноября без выходных начнут работать 200 отделений Укрпочты, а с 1 декабря - еще 50 почтовых офисов, большинство из которых расположены в областных центрах и крупных городах Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не только уменьшит количество одновременно присутствующих посетителей в помещениях почтовых офисов, но и позволит более эффективно распределить нагрузку среди работников.

Напомним, по информации Мининфраструктуры, клиенты "Укрпочты" могут предъявлять э-документы в приложении "Дія" для получения посылок во всех компьютеризированных отделениях Укрпочты.

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