Укрпошта у листопаді переводить 200 відділень на роботу без вихідних, у грудні - ще 50 відділень

"Укрпошта збільшує кількість робочих днів у найбільш завантажених відділеннях по всій Україні на час "високого" сезону. Адже саме до "чорної п’ятниці", новорічних і різдвяних свят обсяги відправлень національного поштового оператора значно зростають. Із 1 листопада без вихідних почнуть працювати 200 відділень Укрпошти, а з 1 грудня - ще 50 поштових офісів, більшість з яких розташовані у обласних центрах та великих містах України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це не лише зменшить кількість одночасно присутніх відвідувачів у приміщеннях поштових офісів, а й дозволить ефективніше розподілити навантаження серед працівників.

Нагадаємо, за інформацією Мінінфраструктури, клієнти "Укрпошти" можуть пред’являти е-документи у додатку "Дія" для отримання посилок у всіх комп'ютеризованих відділеннях Укрпошти.