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Укрпочта приостановила работу передвижных отделений в Никопольском районе после атак дронов РФ

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Укрпочта временно прекратила работу передвижных отделений в Никопольском районе из-за атак российских FPV-дронов. Российские войска уничтожили два автомобиля предприятия, но сотрудники не пострадали.

Укрпочта приостановила работу передвижных отделений в Никопольском районе после атак дронов РФ

"Укрпочта" временно приостановила работу передвижных отделений в Никопольском районе Днепропетровской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Соответствующее решение приняли после очередной атаки российских FPV-дронов, пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин.

Детали

Во время удара по Никополю российские войска уничтожили два автомобиля "Укрпочты", которые обеспечивали предоставление почтовых услуг жителям общин. При этом никто из работников не пострадал, поскольку во время воздушной тревоги они находились в укрытии.

В Минразвития отметили, что это уже четвертый автомобиль предприятия, потерянный в Никопольском районе в течение последней недели из-за российских обстрелов.

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Решение о временном приостановлении работы передвижных отделений приняли из соображений безопасности работников и местных жителей. Сейчас прорабатываются альтернативные способы предоставления услуг и дополнительные меры защиты.

Ожидается, что уже в течение ближайших суток передвижные отделения смогут возобновить работу. Несмотря на постоянные обстрелы, "Укрпочта" продолжает обеспечивать работу в прифронтовых общинах.

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Степан Гафтко

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