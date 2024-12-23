Укрпочта переходит на новые тарифы на посылки: что изменится с 2025 года

С 1 января 2025 года Укрпочта вводит новые тарифы на доставку посылок, сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Детали

"С 1 января 2025 года Укрпочта вводит новые тарифы на доставку посылок. Но это будут не простые тарифы. Впервые в истории Укрпочты (а скорее всего и Украины) мы отказываемся от тарифов, которые зависят от веса. Да - полностью. Поэтому у нас будут "невесомые" тарифы. Тариф будет зависеть исключительно от объема. Как это происходит у лидеров мирового рынка, таких как FedEx или UPS. Внимание - не от объемного веса, а только от объема", - написал Смилянский.

По его словам, пересмотрена часть тарифов, "но самый низкий тариф останется без изменений, а остальные остаются самыми доступными на рынке и дают выбор клиенту, что именно ему или ей нужно: кому надо быстрее, сможет отправить тарифом "Приоритетный", а кому надо сэкономить (до 50%+ к ценам конкурентов), может воспользоваться тарифом "Базовый".

"Часто вижу в комментариях в соцсетях или роликах в Инсте и ТикТоке недовольство клиентов, которые должны за посылку в 3 кг платить как за 10 или за посылку в 11 кг платить как за 30 кг. Поэтому, во-первых, у нас не будет кг, а во-вторых, у нас будет 8 размеров по тарифам. Поэтому платите только за тот объем, который отправляете", - отметил чиновник.

Надо ли указывать вес при отправке? "Да. Первое, для контроля целостности посылки, проще, чтобы ничего не украли. Второе, я понимаю, что кто-то может отправить гири. Это же первое, что все спрашивают, когда я говорю, что мы отказываемся от весов. Поэтому, чтобы гири не упали на новогодние игрушки, мы будем использовать вес в операционных процессах", - указал Смилянский.

Можно ли отправить что-то нестандартное? "Можно. Но надо будет доплатить 50 гривен за ручную обработку отправления", - отметил Смилянский.

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