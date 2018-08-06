"Укрнафта" возобновит работу всех остановленных скважин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня "Укрнафта" возобновит работу 40 остановленных скважин в связи с поступлением на выходных в Надворную 134 цистерны для отгрузки нефти. Еще 120 цистерн должны прибыть в город в ближайшее время. Об этом сообщили в компании, передает УНН.
“В дополнение к 134 цистернам, уже пришедшим в Надворную на выходных, ждем поступления в ближайшее время еще 120 единиц. Сегодня восстанавливаем работу всех остановленных скважин”, — говорится в сообщении “Укрнафты”.
Как уточнили в компании, благодаря поступлению 134 цистерн, “Укрнафта” сможет не останавливать работу на 264 скважинах еще 25 дней. При этом более 40 скважин на двух месторождениях уже остановлены, компания накопила 40 тыс. тонн в Надворной, заполнив и свои, и арендованные резервуары.
Отмечается, что в нормальном режиме работы “Укрнафта” ежемесячно требует около 172 железнодорожных цистерны для вывоза 10 тыс. тонн нефти из Надворной.
Однако, как утверждают в компании, с октября прошлого года “Укрзализныця” систематически недодает необходимые емкости для транспортировки сырья. В результате компания накапливает нефть и не имеет условий для дальнейшего хранения. При этом, с 20 июня по 4 августа “Укрзализныця” вообще не поставляла подвижной состав, из-за чего “Укрнафте” и пришлось остановить добычу на двух месторождениях.
Напомним, “Укрнафта” сообщила об остановке около 50 скважин на пяти месторождениях в связи с проблемами с отгрузкой нефти из Надворной.