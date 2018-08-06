"Укрнафта" відновить роботу усіх зупинених свердловин
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні “Укрнафта” відновить роботу 40 зупинених свердловин у зв’язку із надходженням на вихідних до Надвірної 134 цистерни для відвантаження нафти. Ще 120 цистерн мають прибути до міста найближчим часом. Про це повідомили у компанії, передає УНН.
“На додаток до 134 цистерн, що вже прийшли до Надвірної протягом вихідних, чекаємо надходження найближчим часом ще 120 одиниць. Сьогодні відновлюємо роботу всіх зупинених свердловин”, — сказано у повідомленні “Укрнафти”.
Як уточнили у компанії, завдяки надходженню 134 цистерн, “Укрнафта” зможе не зупиняти роботу на 264 свердловинах ще 25 днів. При цьому понад 40 свердловин на двох родовищах вже зупинені, компанія накопичила 40 тис. тонн у Надвірній, заповнивши і свої, і орендовані резервуари.
Зазначається, що у нормальному режимі роботи “Укрнафта” щомісяця потребує близько 172 залізничних цистерни для вивезення 10 тис. тонн нафти з Надвірної.
Проте, як стверджують у компанії, з жовтня минулого року “Укрзалізниця” систематично недодає необхідних ємностей для транспортування сировини. В результаті компанія накопичує нафту та не має умов для її подальшого зберігання. При цьому, з 20 червня по 4 серпня" Укрзалізниця" взагалі не постачала рухомий склад, через що “Укрнафті” й довелося зупинити видобуток на двох родовищах.
Нагадаємо, "Укрнафта" повідомила про зупинку близько 50 свердловин на п'яти родовищах у зв’язку з проблемами з відвантаженням нафти з Надвірної.