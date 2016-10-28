"Укргаздобыча" и французская компания "Engie" подписали соглашение о сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня, 28 октября ПАО "Укргаздобыча" и французская компания "Engie" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
Согласно подписанному соглашению, компания Engie получила возможность хранить газ в украинских подземных хранилищах.
В ведомстве отметили, что сама церемония подписания состоялась перед началом Французско-украинского бизнес-форума в Париже.
Участие в в подписании соглашения между компанией Engie и ПАО «Укргаздобыча» приняли Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр экономики и финансов Франции Мишель Сапен.