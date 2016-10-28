“Укргазвидобування” та французька компанія “Engie” підписали угоду про співробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня ПАТ “Укргазвидобування” та французька компанія “Engie” підписали угоду про співробітництво. Про це УНН повідомили у прес-службі кабміну.
Згідно з підписаною угодою, компанія Engie отримала можливість зберігати газ в українських підземних сховищах.
У відомстві зазначили, що сама церемонія підписання відбулася перед початком Французько-Українського бізнес-форуму у Парижі.
Участь у у підписанні угоди між компанією Engie і ПАТ “Укргазвидобування” взяли Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та міністр економіки та фінансів Франції Мішель Сапен.