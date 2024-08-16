Укрэнерго: завтра отключений света не планируется

Завтра в Украине не планируют отключать свет, но призывают украинцев потреблять электроэнергию экономно, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра, 17 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток и не включать одновременно мощные электроприборы с 16:00 до 24:00.

В Міненерго не прогнозують збільшення споживання електроенергії через відміну літнього часу