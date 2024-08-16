Укрэнерго: завтра отключений света не планируется
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает, что 17 августа не планируется отключать электроэнергию в Украине. Однако украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение суток, особенно с 16:00 до 24:00.
Завтра в Украине не планируют отключать свет, но призывают украинцев потреблять электроэнергию экономно, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра, 17 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток и не включать одновременно мощные электроприборы с 16:00 до 24:00.
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