В Минэнерго не прогнозируют в следующем году увеличение потребления электроэнергии из-за отмены летнего времени. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, считало ли министерство энергетики прогнозируемый эффект для энергосистемы от отмены летнего времени, Колесник ответил, негативного эффекта не ожидают.

Мы принимали во внимание возможное влияние на энергосистему. Как и отмечал министр энергетики, энергосистема не пострадает от отмены перехода времени, ситуация остается стабильной и это никаким образом негативно не повлияет - сказал он.

На уточняющий вопрос, прогнозирует ли он в следующем году увеличение потребления из-за отмены летнего времени, Колесник сказал: «Нет».

Дополнение

Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Таким образом в этом году украинцы в последнее воскресенье (27-го) октября переведут стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го и далее не будет.

Некоторые украинцы считают, что введение зимнего времени в Украине создаст трудности в синхронизации времени с европейскими странами. Нардеп Владимир Вятрович заявил, что принятый Верховной Радой закон об отмене летнего времени - это откровенно вредительский и антиевропейский шаг.

«Во-первых, это решение означает, что солнце летом будет вставать чуть ли не в три часа, а в октябре темнота будет наступать еще во время рабочего дня. Во-вторых, из-за этого значительно увеличатся расходы энергии, с которой у нас и так катастрофа и для экономии которой и придумано летнее время», - писал Вятрович.

Відмова від переведення годинників: сомнологиня розповіла, як позначиться на українцях життя за "зимовим часом"