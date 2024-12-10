"Укрэнерго" обнародовало график отключений света на 11 декабря: что ждет украинцев

Завтра, 11 декабря, в Украине продолжатся отключения ми света. Сколько очередей и когда будут выключать - рассказали в Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Завтра время применения и объем ограничений будут такими:

Для бытовых потребителей:

07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;

08:00 - 20:00 - две очереди отключений;

20:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

07:00 - 22:00 - применение графиков ограничения мощности.

"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-Дроновых атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - отметили в Укрэнерго.

Напомним

Во вторник, 10 декабря, жителям Львовской области отменили ранее объявленные графики отключений электроэнергии.