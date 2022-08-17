Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине сегодня ожидается дождливая погода, с грозами, температура воздуха на части территории страны будет превышать 30 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"17 августа умеренные кратковременные дожди с грозами (на востоке страны местами), днем в юго-западных областях сильные дожди", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 16-21°, днем 23-28°, на Закарпатье и юге Одесской области до 31°, в юго-восточной части страны 29-34°; на высокогорье Карпат и Крымских гор ночью 12-15°, днем 16-21°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня кратковременный дождь, днем гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.