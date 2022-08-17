Україну вкриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. По Україні сьогодні очікується дощова погода, з грозами, температура повітря на частині території країни перевищуватиме 30 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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"17 серпня помірні короткочасні дощі з грозами (на сході країни місцями), вдень у південно-західних областях значні дощі", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°, на Закарпатті та півдні Одещини до 31°, у південно-східній частині країни 29-34°; на високогір'ї Карпат та Кримських гір вночі 12-15°, вдень 16-21°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні короткочасний дощ, вдень гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.