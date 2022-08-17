Україну вкриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Цитата

"17 серпня помірні короткочасні дощі з грозами (на сході країни місцями), вдень у південно-західних областях значні дощі", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°, на Закарпатті та півдні Одещини до 31°, у південно-східній частині країни 29-34°; на високогір'ї Карпат та Кримських гір вночі 12-15°, вдень 16-21°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні короткочасний дощ, вдень гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.