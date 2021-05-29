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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 32116 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 24117 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. По Украине сегодня ожидаются дожди с грозами. Воздух днем прогреется до 28 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 29 мая облачно с прояснениями. Умеренные кратковременные дожди с грозами; ночью местами в Житомирской и Киевской, днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях значительный дождь, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный (на юго-востоке - юго-восточный), 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 17-22°, в восточных и юго-восточных областях 23-28°; на западе страны ночью 6-11°, днем 13-18°.

Погода в Киеве и области

29 мая по Киеву кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 13-15°, днем 17-19°.

В Киевской области сегодня умеренные, ночью местами значительные дожди; грозы. Температура ночью 12-17°, днем 17-22°.

Добавим

2020 год был одним из трех самых жарких в истории наблюдений - средняя глобальная температура была на 1,2°C выше доиндустриальных уровней. По данным ООН, мир почувствует повышение температуры до "критического" порога в ближайшие годы.

Украинские Национальные Новости

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