Україну вкриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 29 травня хмарно з проясненнями. Помірні короткочасні дощі з грозами; вночі місцями на Житомирщині та Київщині, вдень у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях значний дощ, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний (на південному сході - південно-східний), 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 17-22°, у східних та південно-східних областях 23-28°; на заході країни вночі 6-11°, вдень 13-18°.

Погода у Києві та області

29 травня по Києву короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 13-15°; вдень 17-19°.

У Київській області сьогодні помірні, вночі місцями значні дощі; грози. Температура вночі 12-17°; вдень 17-22°.

Додамо

2020 рік був одним з трьох найспекотніших в історії спостережень - середня глобальна температура була на 1,2°C вище доіндустріальних рівнів. За даними ООН, світ відчує підвищення температури до "критичного" порогу найближчими роками.