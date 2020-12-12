Украину окутает туман, на дорогах будет опасно
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В южной части Украины ожидается туман, который продлится до утра 13 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
"По информации УкрГидрометцентра, в южной части до конца суток 12 января, ночью и утром 13 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.
Водителей призвали быть осторожными, отправляясь в дорогу и учитывать предупреждения синоптиков, планируя свой маршрут.
Напомним, уже завтра в Украине ожидается незначительное, но все же потепление.