Україну окутає туман, на дорогах буде небезпечно

“​​За інформацією УкрГідрометцентру, у південній частині до кінця доби 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць”, - йдеться у повідомленні.

Водіїв закликали бути обережними, вирушаючи в дорогу і зважати на попередження синоптиків, плануючи свій маршрут.

Нагадаємо, уже завтра в Україні очікується незначне, але все ж потепління.