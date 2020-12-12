Україну окутає туман, на дорогах буде небезпечно

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У південній частині України очікується туман, який триватиме до ранку 13 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

“​​За інформацією УкрГідрометцентру, у південній частині до кінця доби 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць”, - йдеться у повідомленні.

Водіїв закликали бути обережними, вирушаючи в дорогу і зважати на попередження синоптиків, плануючи свій маршрут.

Нагадаємо, уже завтра в Україні очікується незначне, але все ж потепління.

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