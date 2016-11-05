Украину не будут призывать к одностороннему выполнению минских соглашений - посол США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украину не будут призывать выполнять свои политические обязательства, предусмотренные в Минских соглашениях, до того, как Россия выполнит свои обязательства в сфере безопасности. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью " ZN.UA ".
"Минские соглашения дают лучший шанс для восстановления мира в Украине, а также определяют четкий путь к миру и восстановлению территориальной целостности Украины и суверенитета на территории Донбасса, неподконтрольных сейчас Украине. Украину не будут призывать в одностороннем порядке выполнять свои политические обязательства до того, как Россия выполнит свои обязательства в сфере безопасности ", - отметила она.
По словам посла, местные выборы могут быть проведены только при наличии необходимых условий безопасности, по украинскому законодательству, а также в соответствии со стандартами ОБСЕ.
Ранее М.Йованович призвала расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро после обнародования е-деклараций и ускорить создание в стране антикоррупционного суда.