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Україну не закликатимуть до одностороннього виконання мінських угод - посол США

Україну не закликатимуть до одностороннього виконання мінських угод - посол США

Київ • УНН

 • 10104 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Україну не будуть закликати виконувати свої політичні зобов'язання, передбачені в Мінських угодах, до того, як Росія виконає свої зобов'язання в сфері безпеки. Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович в інтерв’ю "ZN.UA".

"Мінські угоди дають кращий шанс для відновлення миру в Україні, а також визначають чіткий шлях до миру і відновлення територіальної цілісності України і суверенітету на територіях Донбасу, непідконтрольних зараз Україні. Україну не будуть закликати в односторонньому порядку виконувати свої політичні зобов'язання до того, як Росія виконає свої зобов'язання в сфері безпеки", - зазначила вона.

За словами посла, місцеві вибори можуть бути проведені тільки при наявності необхідних умов безпеки, за українським законодавством, а також у відповідності до стандартів ОБСЄ.

Раніше М.Йованович закликала розширити повноваження Національного антикорупційного бюро після оприлюднення е-декларацій і прискорити створення в країні антикорупційного суду.

Українські Національні Новини

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