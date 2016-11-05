Україну не закликатимуть до одностороннього виконання мінських угод - посол США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Україну не будуть закликати виконувати свої політичні зобов'язання, передбачені в Мінських угодах, до того, як Росія виконає свої зобов'язання в сфері безпеки. Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович в інтерв’ю "ZN.UA".
"Мінські угоди дають кращий шанс для відновлення миру в Україні, а також визначають чіткий шлях до миру і відновлення територіальної цілісності України і суверенітету на територіях Донбасу, непідконтрольних зараз Україні. Україну не будуть закликати в односторонньому порядку виконувати свої політичні зобов'язання до того, як Росія виконає свої зобов'язання в сфері безпеки", - зазначила вона.
За словами посла, місцеві вибори можуть бути проведені тільки при наявності необхідних умов безпеки, за українським законодавством, а також у відповідності до стандартів ОБСЄ.
Раніше М.Йованович закликала розширити повноваження Національного антикорупційного бюро після оприлюднення е-декларацій і прискорити створення в країні антикорупційного суду.