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Украинцам снова обещают заморозки: когда ожидать

Украинцам снова обещают заморозки: когда ожидать

Киев  •  УНН

 • 27576 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Ближайшей ночью в западных, северных и центральных областях Украины, а в ночь на 5 мая - преимущественно на Левобережье ожидаются заморозки. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток по стране преимущественно без осадков, 6 мая в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с.

Колебания температуры: ночью от 1-6° до 5-11° тепла (ближайшей ночью в западных, северных и центральных областях, в ночь на 5 мая преимущественно на Левобережье на почве заморозки интенсивностью до трех градусов) днем завтра 12-17° тепла, 5 мая в Украине, 6 мая, кроме северных и западных областей, повышение температуры до 16-22°.

Дополнение

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на почве слабые заморозки, в Киеве 3-5° тепла; днем 13-15°.

Добавим, синоптики дали прогноз на май.

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