Украинцам снова обещают заморозки: когда ожидать
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Ближайшей ночью в западных, северных и центральных областях Украины, а в ночь на 5 мая - преимущественно на Левобережье ожидаются заморозки. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток по стране преимущественно без осадков, 6 мая в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с.
Колебания температуры: ночью от 1-6° до 5-11° тепла (ближайшей ночью в западных, северных и центральных областях, в ночь на 5 мая преимущественно на Левобережье на почве заморозки интенсивностью до трех градусов) днем завтра 12-17° тепла, 5 мая в Украине, 6 мая, кроме северных и западных областей, повышение температуры до 16-22°.
Дополнение
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на почве слабые заморозки, в Киеве 3-5° тепла; днем 13-15°.
Добавим, синоптики дали прогноз на май.