Українцям знову обіцяють заморозки: коли очікувати

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Найближчої ночі в західних, північних та центральних областях України, а в ніч на 5 травня - переважно на Лівобережжі очікуються заморозки. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби по країні переважно без опадів, 6 травня в західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с.

Коливання температури: вночі від 1-6° до 5-11° тепла (найближчої ночі в західних, північних та центральних областях, в ніч на 5 травня переважно на Лівобережжі на ґрунті заморозки інтенсивністю до трьох градусів); удень завтра 12-17° тепла, 5 травня в Україні, 6 травня, крім північних та західних областей, підвищення температури до 16-22°.

Доповнення

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті слабкі заморозки, у Києві 3-5° тепла; вдень 13-15°.

Додамо, синоптики дали прогноз на травень.

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