Украинцам задолжали более 26 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. На 1 февраля 2019 общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2614,3 млн грн, или 98,8% по сравнению с 1 январем 2019 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госстата.
Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 февраля 2019 составила 1437,1 млн грн (98,7% по сравнению с 1 января 2019р.).
Как сообщал УНН, средняя номинальная заработная плата в январе 2019 года штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2019 г. составляла 9223 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).
Темп изменения средней номинальной заработной платы по сравнению с январем 2018 г. составил 119,6%.
Индекс реальной заработной платы в январе 2019р. по сравнению с декабрем 2018р. составил 86,4%, а относительно января 2018р. - 109,5%.
Ранее в правительстве заявили, что минимальная зарплата в Украине должна вырасти вдвое - с 150 до 300 долларов.