Украинцам задолжали более 26 млрд грн

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 февраля 2019 составила 1437,1 млн грн (98,7% по сравнению с 1 января 2019р.).



Как сообщал УНН, средняя номинальная заработная плата в январе 2019 года штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2019 г. составляла 9223 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).



Темп изменения средней номинальной заработной платы по сравнению с январем 2018 г. составил 119,6%.

Индекс реальной заработной платы в январе 2019р. по сравнению с декабрем 2018р. составил 86,4%, а относительно января 2018р. - 109,5%.

Ранее в правительстве заявили, что минимальная зарплата в Украине должна вырасти вдвое - с 150 до 300 долларов.