Українцям заборгували понад 26 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На 1 лютого 2019 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 2614,3 млн грн, або 98,8% порівняно з 1 січня 2019 р. Про це УНН повідомили у прес-службі Держстату.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 лютого 2019 р. становила 1437,1 млн грн (98,7% порівняно з 1 січня 2019р.).
Як повідомляв УНН, середня номінальна заробітна плата у січні 2019 року штатного працівника підприємств, установ та організацій у січні 2019 р. становила 9223 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн).
Темп зміни середньої номінальної заробітної плати порівняно із січнем 2018р. становив 119,6%.
Індекс реальної заробітної плати у січні 2019р. порівняно із груднем 2018р. становив 86,4%, а відносно січня 2018р. – 109,5%.
Раніше в уряді заявили, що мінімальна зарплата в Україні має зрости вдвічі — зі 150 до 300 доларів.