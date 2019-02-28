Українцям заборгували понад 26 млрд грн

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. На 1 лютого 2019 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 2614,3 млн грн, або 98,8% порівняно з 1 січня 2019 р. Про це УНН повідомили у прес-службі Держстату. 

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 лютого 2019 р. становила 1437,1 млн грн (98,7% порівняно з 1 січня 2019р.).

Як повідомляв УНН, середня номінальна заробітна плата у січні 2019 року штатного працівника підприємств, установ та організацій у січні 2019 р. становила 9223 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Темп зміни середньої номінальної заробітної плати порівняно із січнем 2018р. становив 119,6%.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2019р. порівняно із груднем 2018р. становив 86,4%, а відносно січня 2018р. – 109,5%.

Раніше в уряді заявили, що мінімальна зарплата в Україні має зрости вдвічі — зі 150 до 300 доларів.

Українські Національні Новини

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