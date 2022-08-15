Украинцам за границей на заметку: названо топ-5 лучших городов мира для жизни в 2022 году

1. Вена, Австрия

Общий рейтинг: 99,1;

Стабильность: 100;

Здравоохранение: 100;

Культура и окружающая среда: 96,3;

Образование: 100;

Инфраструктура: 100.

Вену оценили по достоинству за искусство, культуру, здравоохранение, образование и стоимость жизни ниже, чем в других европейских странах.

2. Копенгаген, Дания

Общий рейтинг: 98;

Стабильность: 100;

Здравоохранение: 95,8;

Культура и окружающая среда: 95,4;

Образование: 100;

Инфраструктура – ​​100.

Для туристов и местных жителей бесплатные общественные парки и галереи есть на карте, а высокая инфраструктура города делает его лучшим городом для езды на велосипеде.

3. Цюрих, Швейцария

Общий рейтинг: 96,3;

Стабильность: 95;

Здравоохранение: 100;

Культура и окружающая среда: 96,3;

Образование: 91,7;

Инфраструктура: 96,4.

Цюрих – экономический и творческий центр, так что вы можете ожидать, что по всему городу будет много галерей и достаточно дорогих вещей.

4. Калгари, Канада

Общий рейтинг: 96,3;

Стабильность: 95;

Здравоохранение: 100;

Культура и окружающая среда: 90;

Образование: 100;

Инфраструктура: 100.

Город Калгари явно впереди всех - качество городской жизни сочетается с живописными пейзажами.

5. Ванкувер, Канада

Общий рейтинг: 96,1;

Стабильность: 90;

Здравоохранение: 100;

Культура и окружающая среда: 100;

Образование: 100;

Инфраструктура: 92,9.

Это популярное место съемок, окруженное горами, а также процветающее искусство, театральные и музыкальные сцены.

Дополнение

Венеция обязывает однодневных туристов делать бронирование и платить за посещение города, стараясь лучше управлять посетителями, количество которых часто значительно превышает количество коренных жителей.