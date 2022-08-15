Украинцам за границей на заметку: названо топ-5 лучших городов мира для жизни в 2022 году
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Миллионы украинцев вынуждены покидать свои дома из-за полномасштабного вторжения россии. Некоторые наши соотечественники планируют навсегда переехать за границу, поэтому задумываются, где было бы хорошо поселиться. Определиться поможет рейтинг лучших городов, публикуемый Metro. Чтобы узнать, где наиболее комфортно и безопасно - читайте в материале УНН.
1. Вена, Австрия
Общий рейтинг: 99,1;
Стабильность: 100;
Здравоохранение: 100;
Культура и окружающая среда: 96,3;
Образование: 100;
Инфраструктура: 100.
Вену оценили по достоинству за искусство, культуру, здравоохранение, образование и стоимость жизни ниже, чем в других европейских странах.
2. Копенгаген, Дания
Общий рейтинг: 98;
Стабильность: 100;
Здравоохранение: 95,8;
Культура и окружающая среда: 95,4;
Образование: 100;
Инфраструктура – 100.
Для туристов и местных жителей бесплатные общественные парки и галереи есть на карте, а высокая инфраструктура города делает его лучшим городом для езды на велосипеде.
3. Цюрих, Швейцария
Общий рейтинг: 96,3;
Стабильность: 95;
Здравоохранение: 100;
Культура и окружающая среда: 96,3;
Образование: 91,7;
Инфраструктура: 96,4.
Цюрих – экономический и творческий центр, так что вы можете ожидать, что по всему городу будет много галерей и достаточно дорогих вещей.
4. Калгари, Канада
Общий рейтинг: 96,3;
Стабильность: 95;
Здравоохранение: 100;
Культура и окружающая среда: 90;
Образование: 100;
Инфраструктура: 100.
Город Калгари явно впереди всех - качество городской жизни сочетается с живописными пейзажами.
5. Ванкувер, Канада
Общий рейтинг: 96,1;
Стабильность: 90;
Здравоохранение: 100;
Культура и окружающая среда: 100;
Образование: 100;
Инфраструктура: 92,9.
Это популярное место съемок, окруженное горами, а также процветающее искусство, театральные и музыкальные сцены.
Дополнение
Венеция обязывает однодневных туристов делать бронирование и платить за посещение города, стараясь лучше управлять посетителями, количество которых часто значительно превышает количество коренных жителей.