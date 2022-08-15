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Украинцам за границей на заметку: названо топ-5 лучших городов мира для жизни в 2022 году

Киев • УНН

 • 1214403 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Миллионы украинцев вынуждены покидать свои дома из-за полномасштабного вторжения россии. Некоторые наши соотечественники планируют навсегда переехать за границу, поэтому задумываются, где было бы хорошо поселиться. Определиться поможет рейтинг лучших городов, публикуемый Metro. Чтобы узнать, где наиболее комфортно и безопасно - читайте в материале УНН.

Украинцам за границей на заметку: названо топ-5 лучших городов мира для жизни в 2022 году

1. Вена, Австрия

Общий рейтинг: 99,1;
Стабильность: 100;
Здравоохранение: 100;
Культура и окружающая среда: 96,3;
Образование: 100;
Инфраструктура: 100.

Вену оценили по достоинству за искусство, культуру, здравоохранение, образование и стоимость жизни ниже, чем в других европейских странах.

2. Копенгаген, Дания

Общий рейтинг: 98;
Стабильность: 100;
Здравоохранение: 95,8;
Культура и окружающая среда: 95,4;
Образование: 100;
Инфраструктура – ​​100. 

Для туристов и местных жителей бесплатные общественные парки и галереи есть на карте, а высокая инфраструктура города делает его лучшим городом для езды на велосипеде.

3. Цюрих, Швейцария

Общий рейтинг: 96,3;
Стабильность: 95;
Здравоохранение: 100;
Культура и окружающая среда: 96,3;
Образование: 91,7;
Инфраструктура: 96,4.

Цюрих – экономический и творческий центр, так что вы можете ожидать, что по всему городу будет много галерей и достаточно дорогих вещей.

4. Калгари, Канада

Общий рейтинг: 96,3;
Стабильность: 95;
Здравоохранение: 100;
Культура и окружающая среда: 90;
Образование: 100;
Инфраструктура: 100.

Город Калгари явно впереди всех - качество городской жизни сочетается с живописными пейзажами.

5. Ванкувер, Канада

Общий рейтинг: 96,1;
Стабильность: 90;
Здравоохранение: 100;
Культура и окружающая среда: 100;
Образование: 100;
Инфраструктура: 92,9.

Это популярное место съемок, окруженное горами, а также процветающее искусство, театральные и музыкальные сцены.

Дополнение 

Венеция обязывает однодневных туристов делать бронирование и платить за посещение города, стараясь лучше управлять посетителями, количество которых часто значительно превышает количество коренных жителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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