Венеція першою у світі запровадить плату за відвідування міста, - The Guardian

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У п'ятницю влада Венеції оприлюднила нові правила для одноденних туристів, які набудуть чинності з 16 січня 2023 року.

Туристи, які вирішили не залишатися на ніч у готелях чи інших помешканнях, повинні будуть зареєструватися онлайн на день, на який вони планують приїхати, і сплатити збір у розмірі від 3 до 10 євро.

Порушникам загрожує штраф до 300 євро, якщо їх зупинять і вони не зможуть надати підтвердження за допомогою QR-коду.

Близько 80% туристів приїжджають до Венеції лише на день. У 2019 році, останньому повному туристичному році перед пандемією, 19 мільйонів одноденних мандрівників відвідали Венецію.

Уповноважений з питань туризму Венеції відкинув будь-які припущення про те, що цей захід має на меті обмежити кількість іногородніх, які приїжджають до найбільш відвідуваного міста Італії.

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"Ми не будемо говорити про скорочення кількості. Ми говоримо про стимули та стримування", - сказала уповноважена з питань туризму Венеції Сімоне Вентуріні на пресконференції.

Підхід із резервуванням і оплатою обговорювався кілька років тому, але його призупинили під час пандемії.

Винятками з плати за одноденну екскурсію є діти віком до шести років, люди з обмеженими можливостями та власники квартир у Венеції, якщо вони можуть надати докази сплати податку на нерухомість.

Зауважимо, що за туристів, які подорожують літаками із пересадками - не згадано.