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Венеція першою у світі запровадить плату за відвідування міста, - The Guardian

Венеція першою у світі запровадить плату за відвідування міста, - The Guardian

Київ • УНН

 • 129870 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Венеція зобов’яже одноденних туристів робити бронювання та платити за відвідування міста, намагаючись краще керувати відвідувачами, кількість яких часто значно перевищує кількість корінних мешканців. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

У п'ятницю влада Венеції оприлюднила нові правила для одноденних туристів, які набудуть чинності з 16 січня 2023 року.

Туристи, які вирішили не залишатися на ніч у готелях чи інших помешканнях, повинні будуть зареєструватися онлайн на день, на який вони планують приїхати, і сплатити збір у розмірі від 3 до 10 євро.

Порушникам загрожує штраф до 300 євро, якщо їх зупинять і вони не зможуть надати підтвердження за допомогою QR-коду.

Близько 80% туристів приїжджають до Венеції лише на день. У 2019 році, останньому повному туристичному році перед пандемією, 19 мільйонів одноденних мандрівників відвідали Венецію.

Уповноважений з питань туризму Венеції відкинув будь-які припущення про те, що цей захід має на меті обмежити кількість іногородніх, які приїжджають до найбільш відвідуваного міста Італії.

Цитата

"Ми не будемо говорити про скорочення кількості. Ми говоримо про стимули та стримування", - сказала уповноважена з питань туризму Венеції Сімоне Вентуріні на пресконференції.

Підхід із резервуванням і оплатою обговорювався кілька років тому, але його призупинили під час пандемії.

Винятками з плати за одноденну екскурсію є діти віком до шести років, люди з обмеженими можливостями та власники квартир у Венеції, якщо вони можуть надати докази сплати податку на нерухомість.

Зауважимо, що за туристів, які подорожують літаками із пересадками - не згадано.

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