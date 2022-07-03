Венеция первой в мире введет плату за посещение города, - The Guardian
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Венеция обяжет однодневных туристов делать бронирование и платить за посещение города, стараясь лучше управлять посетителями, количество которых часто значительно превышает количество коренных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
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В пятницу власти Венеции обнародовали новые правила для однодневных туристов, которые вступят в силу с 16 января 2023 года.
Туристы, решившие не оставаться на ночь в отелях или других помещениях, должны будут зарегистрироваться онлайн на день, на который они планируют приехать, и оплатить сбор в размере от 3 до 10 евро.
Нарушителям грозит штраф до 300 евро, если их остановят и они не смогут предоставить подтверждение с помощью QR-кода.
Около 80% туристов приезжают в Венецию только в день. В 2019 году, последнем полном туристическом году перед пандемией, 19 миллионов однодневных путешественников посетили Венецию.
Уполномоченный по туризму Венеции отверг любые предположения о том, что эта мера имеет целью ограничить количество иногородних, приезжающих в самый посещаемый город Италии.
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"Мы не будем говорить о сокращении количества. Мы говорим о стимулах и сдерживании", — сказала уполномоченная по вопросам туризма Венеции Симоне Вентурини на пресс-конференции.
Подход с резервированием и оплатой обсуждался несколько лет назад, но был приостановлен во время пандемии.
Исключением из платы за однодневную экскурсию являются дети до шести лет, люди с ограниченными возможностями и владельцы квартир в Венеции, если они могут предоставить доказательства уплаты налога на недвижимость.
Заметим, что за туристов, путешествующих самолетами с пересадками – не упомянуто.