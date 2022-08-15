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Українцям за кордоном на замітку: названо топ-5 найкращих міст світу для життя у 2022 році

Київ • УНН

 • 1214403 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Мільйони українців вимушені залишати свої домівки через повномасштабне вторгнення рф. Деякі наші співвітчизники планують назавжди переїхати за кордон, тому замислюються, де було б добре оселитись. Визначитись допоможе рейтинг найкращих міст, який публікує Metro. Щоб дізнатись, де найкомфортніше і найбезпечніше - читайте у матеріалі УНН.

Українцям за кордоном на замітку: названо топ-5 найкращих міст світу для життя у 2022 році

1. Відень, Австрія

Загальний рейтинг: 99,1;
Стабільність: 100;
Охорона здоров'я: 100;
Культура та навколишнє середовище: 96,3;
Освіта: 100;
Інфраструктура: 100.

Відень гідно оцінили за мистецтво, культуру, охорону здоров'я, освіту та вартість життя нижчу, ніж в інших європейських країнах.

2. Копенгаген, Данія

Загальний рейтинг: 98;
Стабільність: 100;
Охорона здоров'я: 95,8;
Культура та навколишнє середовище: 95,4;
Освіта: 100;
Інфраструктура - 100. 

Для туристів і місцевих жителів безкоштовні громадські парки та галереї є на карті, а висока інфраструктура міста робить його найкращим містом для їзди на велосипеді.

3. Цюріх, Швейцарія

Загальний рейтинг: 96,3;
Стабільність: 95;
Охорона здоров'я: 100;
Культура та навколишнє середовище: 96,3;
Освіта: 91,7;
Інфраструктура: 96,4.

Цюрих - економічний і творчий центр, тож ви можете очікувати, що по всьому місту буде багато галерей і досить дорогих речей.

4. Калгарі, Канада

Загальний рейтинг: 96,3;
Стабільність: 95;
Охорона здоров'я: 100;
Культура та навколишнє середовище: 90;
Освіта: 100;
Інфраструктура: 100.

Місто Калгарі явно попереду всіх - якість міського життя поєднується з мальовничими пейзажами.

5. Ванкувер, Канада

Загальний рейтинг: 96,1;
Стабільність: 90;
Охорона здоров'я: 100;
Культура та навколишнє середовище: 100;
Освіта: 100;
Інфраструктура: 92,9.

Це популярне місце зйомок, оточене горами, а також-процвітаюче мистецтво, театральні та музичні сцени.

Доповнення 

Венеція зобов’яже одноденних туристів робити бронювання та платити за відвідування міста, намагаючись краще керувати відвідувачами, кількість яких часто значно перевищує кількість корінних мешканців.

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