Украинцам в этом году за "теплые кредиты" компенсировали уже 300 млн грн

"Госэнергоэффективности осуществило очередную компенсацию за "теплыми кредитам", а именно - выплачено 38,8 млн грн компенсаций населению и ОСМД в соответствии с реестрами заемщиков, предоставленными банками в октябре. Всего в 2020 году из государственного бюджета участникам программы уже компенсировано почти 302 млн грн (из выделенных 400 млн грн на этот год)", - сообщили в ведомстве и добавили, что компенсировано:



187,8 млн грн - домохозяйствам, которые привлекали средства на энергоэффективные материалы для утепления индивидуальных домов;



109,8 млн грн - для ОСМД и ЖСК;



4,2 млн грн - домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.



При этом врио председателя Госэнергоэффективности Константин Гура отметил, что программа не заканчивается в этом году.

"По инициативе Минэнерго и Госэнергоэффективности было разработано и правительством принято решение о продлении "теплых кредитов" в 2021 году для индивидуальных домов. И для того, чтобы еще сотни тысяч семей ощутили преимущества энергоэффективности, крайне важно предусмотреть финансирование программы в проекте Государственного бюджета на 2021 год", - подчеркнул Гура.