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Украинцам в этом году за "теплые кредиты" компенсировали уже 300 млн грн

Украинцам в этом году за "теплые кредиты" компенсировали уже 300 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10527 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Украинцам с начала этого года за "теплыми кредитам" компенсировали почти 302 млн грн из выделенных 400 млн грн на этот год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.

"Госэнергоэффективности осуществило очередную компенсацию за "теплыми кредитам", а именно - выплачено 38,8 млн грн компенсаций населению и ОСМД в соответствии с реестрами заемщиков, предоставленными банками в октябре. Всего в 2020 году из государственного бюджета участникам программы уже компенсировано почти 302 млн грн (из выделенных 400 млн грн на этот год)", - сообщили в ведомстве и добавили, что компенсировано:

  • 187,8 млн грн - домохозяйствам, которые привлекали средства на энергоэффективные материалы для утепления индивидуальных домов;
  • 109,8 млн грн - для ОСМД и ЖСК;
  • 4,2 млн грн - домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

При этом врио председателя Госэнергоэффективности Константин Гура отметил, что программа не заканчивается в этом году.

"По инициативе Минэнерго и Госэнергоэффективности было разработано и правительством принято решение о продлении "теплых кредитов" в 2021 году для индивидуальных домов. И для того, чтобы еще сотни тысяч семей ощутили преимущества энергоэффективности, крайне важно предусмотреть финансирование программы в проекте Государственного бюджета на 2021 год", - подчеркнул Гура.

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