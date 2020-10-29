Українцям цього року за "теплі кредити" компенсували вже 300 млн грн

"Держенергоефективності здійснило чергову компенсацію за “теплими кредитами”, а саме — виплачено 38,8 млн грн компенсацій населенню та ОСББ відповідно до реєстрів позичальників, наданих банками у жовтні. Всього у 2020 році із державного бюджету учасникам програми вже компенсовано майже 302 млн грн (із виділених 400 млн грн на цей рік)", - повідомили у відомстві і додали, що компенсовано:



187,8 млн грн — домогосподарствам, які залучали кошти на енергоефективні матеріали для утеплення індивідуальних будинків;



109,8 млн грн — для ОСББ та ЖБК;



4,2 млн грн — домогосподарствам на встановлення твердопаливних котлів.



При цьому т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура зауважив, що програма не завершується у цьому році.

“За ініціативи Міненерго та Держенергоефективності було розроблено та урядом прийнято рішення щодо продовження "теплих кредитів“ у 2021 році для індивідуальних будинків. І для того, щоб ще сотні тисяч родин відчули переваги енергоефективності, вкрай важливо передбачити фінансування програми у проєкті Державного бюджету на 2021 рік”, — наголосив Гура.