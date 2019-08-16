Украинцам назначили четыре дополнительных поезда ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Ко Дню Независимости Украины назначено четыре дополнительных поезда, которые будут курсировать во Львов, Харьков, Днепр и Сум. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця", передает УНН.
Дополнительный поезд №755/756 Киев - Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева. Поезд №205 Покровск - Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях. А поезда №237 Киев-Днепр и №779/780 Сумы - Винница будет курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.
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Ранее УНН сообщал, что ко Дню Независимости Украины назначен дополнительный скоростной поезд сообщением Киев - Львов.