Украинцам назначили четыре дополнительных поезда ко Дню Независимости

Дополнительный поезд №755/756 Киев - Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева. Поезд №205 Покровск - Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях. А поезда №237 Киев-Днепр и №779/780 Сумы - Винница будет курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленскому предложили пустить поезда в Крым

Ранее УНН сообщал, что ко Дню Независимости Украины назначен дополнительный скоростной поезд сообщением Киев - Львов.