Українцям призначили чотири додаткові потяги до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. До Дня Незалежності України призначено чотири додаткові потяги, які курсуватимуть до Львова, Харкова, Дніпра та Сум. Про це повідомили у пресслужбі АТ "Укразалізниця", передає УНН.
Додатковий поїзд № 755/756 Київ — Львів курсуватиме 23, 26 серпня зі Львова та 24, 27 серпня з Києва. Поїзд № 205 Покровськ — Харків здійснить рейси 24 та 26 серпня в обох напрямках. А поїзди № 237 Київ —Дніпро та № 779/780 Суми — Вінниця курсуватимуть туди та зворотно 23 та 26 серпня.
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Раніше УНН повідомляв, що до Дня Незалежності України призначено додатковий швидкісний потяг сполученням Київ – Львів.