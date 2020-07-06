Украинцам посоветовали, как безопасно отпраздновать Ивана Купала
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Чтобы безопасно провести праздник Ивана Купала, следует избегать водоемов с быстрым течением, не прыгать через "купальный огонь", если не уверены в своих силах, а также не оставлять ритуальное костер без присмотра. Такие советы дали в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"Традиционно, в ночь с 6 на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Сопровождается оно запусканием девичьих венков в воду, прыжками через ритуальный костер и купанием в водоемах.
Однако, если потерять бдительность и не соблюдать правила безопасности во время празднования, существует риск утонуть и получить ожоги", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ГСЧС отметили, что карантин, несмотря на ослабление, до сих пор действует, впрочем, он не будет иметь эффекта, если граждане будут нарушать установленные ограничения.
Поэтому, чтобы безопасно отпраздновать, спасатели рекомендуют придерживаться этих правил:
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- Для купания выбирайте только специально оборудованные места;
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- Избегайте водоемов с быстрым течением и не плавайте в одиночестве;
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- В воде купайтесь только в светлое время суток;
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- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
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- Не прыгайте через "купальный огонь", если не уверены в своих силах;
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- Не оставляйте без присмотра ритуальный костер, чтобы не спровоцировать пожар;
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- Не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы;
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- Следуйте социальной дистанции и правилам личной гигиены.
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Напомним, в ночь с 6 на 7 июля, когда в Украине отмечают праздник Ивана Купала, ожидается до 25 градусов тепла.