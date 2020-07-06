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Українцям порадили, як безпечно відсвяткувати Івана Купала

Українцям порадили, як безпечно відсвяткувати Івана Купала

Київ • УНН

 • 20660 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Аби безпечно провести свято Івана Купала, варто уникати водойм зі швидкою течією, не стрибати через "купальний вогонь", якщо не впевнені у своїх силах, а також не залишати ритуальне багаття без нагляду. Такі поради дали у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"Традиційно, в ніч з 6 на 7 липня відзначається свято Івана Купала. Супроводжується воно запусканням дівочих вінків у воду, стрибками через ритуальне вогнище та купанням у водоймах.

Проте, якщо втратити пильність та не дотримуватися правил безпеки під час святкування, існує ризик втопитися та отримати опіки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у ДСНС наголосили, що карантин, попри послаблення, досі діє, втім, він не матиме ефекту, якщо громадяни порушуватимуть встановлені обмеження.

Відтак, щоби безпечно відсвяткувати, рятувальники рекомендують дотримуватися цих правил:

  • Для купання обирайте лише спеціально обладнані місця;
  • Уникайте водойм зі швидкою течією та не плавайте наодинці;
  • У воді купайтеся лише у світлу пору доби;
  • Не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння;
  • Не стрибайте через "купальний вогонь", якщо не впевнені у своїх силах;
  • Не залишайте без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати пожежу;
  • Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми;
  • Дотримуйтесь соціальної дистанції та правил особистої гігієни.

Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 липня, коли в Україні відзначають свято Івана Купала, очікується до 25 градусів тепла.

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