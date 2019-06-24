Украинцам обещают месяц без магнитных бурь
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. На украинцев в конце июня и в июле не надвигается ни одна магнитная буря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.
"В в конце июня и в июле астрономы не прогнозируют магнитных возбуждений и магнитных бурь", - сообщили УНН.
Сейчас прогноз есть до 21 июля.
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Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность.
К рим того, в последний день весны в Украине было до 32 градусов тепла .