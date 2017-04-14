Украинцам к Пасхе рекомендуют попробовать традиционный и изысканный кагор "Коктебель"

"Поздравляем со светлым праздником - Пасхой! В эти благословенные дни желаем вам радости, мира, согласия, гармонии, спокойствия и уверенности в будущем. Пусть Ваши души будут богаты на добро, как праздничный стол, чистые как Пасхальный рушнык и веселые, как украинские писанки. И пусть Ваши праздничные столы украсит изысканный и традиционный кагор от ТМ "Коктебель". А мы уже гарантируем, что его насыщенный виноградный вкус не оставит Вас равнодушными", - отметили в компании.

В ТМ "Коктебель" также пожелали, чтобы праздник Светлого Христова Воскресения всегда наполнял сердца украинцев Верой, Надеждой и Любовью.