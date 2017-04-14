Украинцам к Пасхе рекомендуют попробовать традиционный и изысканный кагор "Коктебель"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 12411 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 91243 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113908 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172439 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126683 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123007 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115950 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106371 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107425 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103863 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцам к Пасхе рекомендуют попробовать традиционный и изысканный кагор "Коктебель"

Украинцам к Пасхе рекомендуют попробовать традиционный и изысканный кагор "Коктебель"

Киев  •  УНН

 • 18138 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. ТМ "Коктебель" приветствует украинцев по случаю приближения праздника Воскресения Христова. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

"Поздравляем со светлым праздником - Пасхой! В эти благословенные дни желаем вам радости, мира, согласия, гармонии, спокойствия и уверенности в будущем. Пусть Ваши души будут богаты на добро, как праздничный стол, чистые как Пасхальный рушнык и веселые, как украинские писанки. И пусть Ваши праздничные столы украсит изысканный и традиционный кагор от ТМ "Коктебель". А мы уже гарантируем, что его насыщенный виноградный вкус не оставит Вас равнодушными", - отметили в компании.

В ТМ "Коктебель" также пожелали, чтобы праздник Светлого Христова Воскресения всегда наполнял сердца украинцев Верой, Надеждой и Любовью.

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