Українцям до Великодня рекомендують скуштувати традиційний та вишуканий кагор “Коктебель”

“Щиро вітаємо зі світлим святом — Великоднем! У ці благословенні дні бажаємо вам радості, миру, злагоди, гармонії, спокою і впевненості у майбутньому. Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і веселі, як українські писанки. І нехай Ваші святкові столи прикрасить вишуканий і традиційний кагор від ТМ "Коктебель". А ми вже гарантуємо, що його насичений виноградний смак не залишить Вас байдужими”, — зазначили у компанії.

У ТМ “Коктебель” також побажали, щоб свято Світлого Христового Воскресіння завжди наповнювало серця українців Вірою, Надією та Любов’ю.