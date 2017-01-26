Украинца будут судить за попытку вывезти из Украины старопечатную книгу "Апостол"

Генеральной прокуратурой Украины направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 УК Украины, которое расследовалось Главным следственным управлением СБУ в отношении гражданина Украины, который был задержан в ноябре 2016 года на пункте пропуска "Плетеневка" Харьковской таможни ГФС Украины при попытке незаконного перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля старопечатной книги "Апостол" (1638 г. издания), которая относится к культурным ценностям, имеющим историческое, научное и художественное значение.

Указанную книгу передали на ответственное хранение в Национальную историческую библиотеку Украины. Государственное обвинение поддерживает Генеральная прокуратура Украины.

Напомним, 16 ноября глава СБУ доложил Президенту о попытке вывоза в РФ старопечатной книги "Апостол".